Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah Bir Daha Bu Milleti Çanakkale'deki Gibi Bir İmtihana Tabi Tutmasın.
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Allah bir daha bu milleti Çanakkale
'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:48 Kaynak: AA
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