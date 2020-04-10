Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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