Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek,...
10.11.2020 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik."
Recep Tayyip Erdoğan, Vatan, Ezan, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek,... - Son Dakika
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