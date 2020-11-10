Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik."

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu