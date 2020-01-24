Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (1)
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hafter'in arkasında BAE ve Mısır var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz