Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (3)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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