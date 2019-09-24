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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

2 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, New York, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
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