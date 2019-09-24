Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
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