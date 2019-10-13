Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

52 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Suriye'yi görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Suriye'yi görüştü.

Almanya Federal Hükümet Basın ve Bilgi Ofisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını açıkladı. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ve kuzeydoğu Suriye'deki son durum ele alındı. Merkel, askeri operasyona derhal son verilmesini istedi. Görüşmede ayrıca Suriye'nin İdlib ilindeki son durum ve Doğu Akdeniz'de gaz arama sondaj çalışmaları da ele alındı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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