Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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