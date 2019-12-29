Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü

6 saat önce

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Libya ve Suriye'yi görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Almanya, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:30 
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