Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD- İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD- İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
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