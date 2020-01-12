Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:32 Kaynak: AA
Son Dakika Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi İspanya Süper Kupası Real Madrid'in