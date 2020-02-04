Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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