Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

6 saat önce

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun Koronavirüsle boğuşan Çin'de, kadınlar sosyal medyada yeni bir akım başlattı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 03:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]