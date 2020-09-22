Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek, System.String[]

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, 22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) saat 14.00'te başlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek - Son Dakika


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