Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü
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