Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile görüştü.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Madrid'deki ikili temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile bir araya geldi.
NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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