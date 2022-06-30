Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Madrid 'deki ikili temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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