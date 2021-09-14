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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

14.09.2021 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde, Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan'ın içinden geçtiği kritik dönemde de sürdürmek gerektiğini belirtti.

BM ve diğer yardım kuruluşlarınca, Afganistan'a gerekli insani yardımların ulaştırılması konusuna değinen Erdoğan, 2015'teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği'nin süratle adım atması gerektiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü - Son Dakika
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