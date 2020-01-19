Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 21.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 21.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Berlin'den ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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