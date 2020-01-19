Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki basın toplantısının ardından, saat 10.40'da "TC-TRK" uçağıyla Berlin'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Berlin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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