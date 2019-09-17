Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, altın madalya kazanan kayaalp'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı erdoğan, altın madalya kazanan kayaalp'i tebrik etti

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazananan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, altın madalya kazanan kayaalp'i tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazananan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in altın madalya kazandığı müsabakayı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile takip etti. Erdoğan, müsabaka sonrası 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan Kayaalp'i Twitter'dan, 'Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum' mesajını paylaşarak tebrik etti.

ANKARA,


Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
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