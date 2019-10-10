Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir."
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