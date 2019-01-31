Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altyapı ve Ulaşım Konusu Çözülmeden Şehirlerimizi Gerçek 31 Mart 2019...
1 saat önce
IHAAW132530-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu 12 anlamında şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz.
IHAAW132530-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu 12 anlamında şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız" dedi. 31.01.2019 13: 25: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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