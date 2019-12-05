Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biz o monşerlere bu işi bırakmayacağız. Kusura bakmasınlar.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ama biz o monşerlere bu işi bırakmayacağız. Kusura bakmasınlar. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biz o monşerlere bu işi bırakmayacağız. Kusura bakmasınlar.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biz o monşerlere bu işi bırakmayacağız. Kusura bakmasınlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biz o monşerlere bu işi bırakmayacağız. Kusura bakmasınlar. Adam gibi adam olup bu ülkenin hukukunu savunanlar, başımız gözümüz üstüne. Ama savunmayanlar kusura bakmasınlar" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Kusura, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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