Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti)... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti)... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti)...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partililerle kavga eden İYİ Partili vekil: Dövecek misiniz? 250 kişisiniz, biz 7 kişiyiz hadi buyurun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Son Dakika Haberleri
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 01:39:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti)... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]