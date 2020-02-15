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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti)...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir."
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