Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."
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