Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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