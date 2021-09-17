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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak"

17.09.2021 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

MERSİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini Mayıs 2023'e yetiştireceklerini belirterek, "Amacımız ülkemizi en kısa sürede ikinci üçüncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımlar atmaktır" dedi.

MERSİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini Mayıs 2023'e yetiştireceklerini belirterek, "Amacımız ülkemizi en kısa sürede ikinci üçüncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımlar atmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

" Mersin'i de Mersinliyi de çok özlemişiz" diyen Erdoğan, "Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitimden sağlığa ulaşımdan sanayiye turizme kadar her alanda tesis var. Çeşitli eğitim yatırımlarımızı bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Sağlıkta Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz, ulaşımda bölünmüş yol ve kavşaklarıyla Mersin- Gözne yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Erdemli Adalet Sarayı, emniyet müdürlüğü, çevik kuvvet, özel harekat hizmet binası gibi kamu yatırımlarını hizmete alıyoruz. Mersin'in önemli turizm alanlarından, Cennet Cehennem Ören Yeri, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile Bien Termal Oteli'n ve cuma namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi bölgemizin 3. kısmı ile Modern Fabrika Yenilik Merkezimizi bugün resmen hizmete veriyoruz. Tüm eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akkuyu'da birinci ünite 2023'ün Mayıs'ında bitecek

Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmaya gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Merkezi inşaatında incelemelerde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mühendis ve işçilerimizin gayretiyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 13 bin mühendisin 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere çalıştığı böyle bir eser inşallah birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek. En son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 Mayıs'ına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşaat safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başka bir şey. İklim değişikliği tartışmalarının arttığı dönemde bizim gibi ülkeler için en önemli enerji kaynağı nükleer santrallerdir. Amacımız ülkemizi en kısa sürede ikinci üçüncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımlar atmaktır. Burada 4 ünite yapacağız" dedi.

"Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık"

Mersin Limanı ve Serbest Bölgesinin ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. 10 bin kişilik istihdamları ve ocak ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmiyle Mersin ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyor. Biz de her türlü desteği sağlıyoruz.

Son 1,5 yılda 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik, ihracat ve KOBİ'lerimize. 55 bine yakın esnaf ve sanatkarla Mersin bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. 26 bin esnafımıza 103 milyon lira gelir kaybı desteği ve 8 milyon kira desteği verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Tahrip olan ev, ahır, seralarını yeniden yaparak kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Dünyada iç çatışmalar, sosyal huzursuzluklar ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle insanların yerinden edildiği dönemde biz tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın emrine sunduk. Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, her şeyini geride bırakıp ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Türkiye üzerine yıkılan bu sorumluluğu tek başına yaşayacak değildir. AB başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin artık somut adımlar atmasının zamanı gelmiştir. Biz kardeşliğimizin insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Önce Irak, ardından Suriye, Libya, Karabağ ve şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler karşısında bizim kadar fedakarlık yapan, kararlı duruş sergileyen hiçbir ülke yoktur."

"19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz"

"Birileri güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle bu yolda yürüyeceğiz" diyen Erdoğan şunları dile getirdi:

"Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Biz 2053, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor, varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eser ve hizmet siyasetimizle adım adım taşlarını döşüyoruz. İnşallah 2023 dönüm noktası olacak. Büyük ve güçlü Türkiye derken bu ifadeyi içi boş slogan olarak söylemiyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet siyasetiyle altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz. Mersinimizi 7 milyar lira kaynakla sosyal yardımla destekledik. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemiz devam ediyor. Mezitli'deki konutları yılsonuna kadar teslim edeceğiz. Yapımı devam eden tesislerle 243 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Mersinli çiftçilerimize toplam 2.5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Sanayide son 19 yılda Mersin'e yeni 3 OSB, 1 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 ar-ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Tarsus ilçelerimize doğalgaz geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda Mersin'e daha büyük yatırımlar yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Zaman zaman iktidara gelip de taktığı tek çivi olmayanlar var. Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler. Milletin derdiyle dertlenmeyenler hiçbir yaraya merhem olamazlar. Hasbelkader yönetime geldikleri yerlerde sadece hayal kırıklığına yol açarlar. Sadece kaynak israfına, vakit kaybına sebep olurlar."

"Başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar"

Konuşmasını "Sizlerden karşınıza gelenleri ağızlarından çıkan laflarla değil, ortaya koyduklarıyla, gerçekleştirdikleri icraatlarla ölçüp biçmenizi istiyoruz" diyerek sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkeye daha fazla demokrasi getireceklerini söyleyenlerin geçmişte insanları inançlarından, kıyafetlerinden, fikirlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın. Ülkeyi daha iyi kalkındıracaklarını söyleyenlerin geçmişte yapılan her yatırıma nasıl köstek olduklarını hatırlayın. Aynı kafadan farklı neticeler çıkarmasını beklemek akıl karı bir iş değildir. Akdeniz'de petrol ve doğalgaz ararız, Rumların ağzıyla karşı çıkarlar. Karadeniz'de doğalgaz buluruz, kendi akıllarınca dalga konusu yaparak başarıyı itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Sınır ötesine harekat yaparız, teröristlerin safında yer alırlar. Ülkemize yönelik haksız, hukuksuz nice saldırı olur, ya kulaklarının üstüne yatarlar ya da onlar da aynı koroya katılırlar. Ülkemiz maruz kaldığı saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı, bununla yetinmeyip siyasi, ekonomik, askeri olarak sınırları ötesinde geniş bir etki alanı oluşturmayı bunlara rağmen başarmıştır. Vesayetin koltuk değnekçiliğinden, teröristlerin destekçiliğinden emperyalistlerin figüranlığına ne ararsanız bunlarda, bay Kemal'de var. Cumhur ittifakı olarak nasıl Türkiye'yi darbecilerden temizlediysek, terör örgütlerinin kuşatmasından çıkardıysak, küresel sistemde söz sahibi yaptıysak, inşallah bundan sonra çok daha fazlasını milletimize kazandıracağız" dedi. - MERSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Nükleer, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız ülkemizi ikinci üçüncü santrallere kavuşturmak" - Son Dakika
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