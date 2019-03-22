Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amasya'ya 10,2 Katrilyon Yatırım Yaptık"
1 saat önce
- AK Parti'nin Amasya mitingi Mitin alanından detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:48 Kaynak: AA
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