Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amasya'ya 10,2 Katrilyon Yatırım Yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amasya'ya 10,2 Katrilyon Yatırım Yaptık"

1 saat önce

- AK Parti'nin Amasya mitingi Mitin alanından detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Amasya mitingi
Mitin alanından detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:48 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Amasya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz Erdoğan'ın, Mezuniyet Törenine Telefonla Bağlandığı Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 21:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amasya'ya 10,2 Katrilyon Yatırım Yaptık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]