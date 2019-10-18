Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse, güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır."
Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı