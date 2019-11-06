Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşuyor.
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