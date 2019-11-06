Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika, Bağdadi kendini imha etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti.

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika, Bağdadi kendini imha etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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