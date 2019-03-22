Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika Başkanı'nın Golan Tepeleriyle Talihsiz Açıklaması Bölgeyi Yeni Bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika Başkanı'nın Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Amerika
Başkanı'nın Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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