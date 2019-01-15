Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, Son Yıllarda PKK Terör Örgütünün Suriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, Son Yıllarda PKK Terör Örgütünün Suriye...

46 dakika önce

IHAAW171800-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG teröristlerine silah ve eğitim desteği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW171800-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG teröristlerine silah ve eğitim desteği verdi. Bu stratejik açıdan ve ahlaken sorunlu adımlar, DEAŞ terör örgütüyle mücadele adı altında atıldı. ABD'nin bu yanılgısı, DEAŞ baskısı altında yaşayan Suriyelilerin bir başka terör örgütünün kontrolü altına girmesine neden oldu." 15.01.2019 17: 18: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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