Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, Son Yıllarda PKK Terör Örgütünün Suriye...
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IHAAW171800-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG teröristlerine silah ve eğitim desteği verdi.
IHAAW171800-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Amerika Birleşik Devletleri
, son yıllarda PKK
terör örgütünün Suriye
uzantısı olan PYD/YPG teröristlerine silah ve eğitim desteği verdi. Bu stratejik açıdan ve ahlaken sorunlu adımlar, DEAŞ terör örgütüyle mücadele adı altında atıldı. ABD
'nin bu yanılgısı, DEAŞ baskısı altında yaşayan Suriyelilerin bir başka terör örgütünün kontrolü altına girmesine neden oldu." 15.01.2019 17: 18: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
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