Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında