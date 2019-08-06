Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz." Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 Kaynak: AA
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