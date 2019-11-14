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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
6 saat önce
İki küçük çocuğun İstiklal Marşı'nı okuması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla resim çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim...
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:40 Kaynak: AA
İki küçük çocuğun İstiklal Marşı'nı okuması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla resim çektirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.
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