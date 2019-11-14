Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti

6 saat önce

İki küçük çocuğun İstiklal Marşı'nı okuması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla resim çektirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

İki küçük çocuğun İstiklal Marşı'nı okuması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla resim çektirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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