Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör örgütüyle anlaşma ifadesi geçmez. Ne geçer? Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti şu, şu konularda anlaşmaya varmışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika ile anlaşma) Hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör örgütüyle anlaşma ifadesi geçmez. Ne geçer? Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti şu, şu konularda anlaşmaya varmışlardır."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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