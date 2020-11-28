Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç...
28.11.2020 10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeşlik ikliminin, İslam ümmetine umut ve güç vereceğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL
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