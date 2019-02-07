Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın Silah Yardımı) Kime Geliyor Bunlar Ypg'ye, PKK'ya Geliyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın silah yardımı) Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Amerika
'nın silah yardımı) Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK
'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu? Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA
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