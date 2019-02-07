Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın Silah Yardımı) Kime Geliyor Bunlar Ypg'ye, PKK'ya Geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın Silah Yardımı) Kime Geliyor Bunlar Ypg'ye, PKK'ya Geliyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın silah yardımı) Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Amerika'nın silah yardımı) Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu? Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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