Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın Silah Yardımı) Kime Geliyor Bunlar Ypg'ye, PKK'ya Geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın Silah Yardımı) Kime Geliyor Bunlar Ypg'ye, PKK'ya Geliyor"

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.
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Erdoğan: "Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor. Bunun yanında PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir."

Erdoğan: "( Suriye'de) İnsani bir yaklaşım düşünüyorsak 'mültecilere kapılar açalım' diyorsak, gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Amerika'nın silah yardımı) Kime geliyor bunlar YPG'ye, PKK'ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir de bakıyoruz Amerika'nın silahları. Kimde bu? Terör örgütlerinde. Ama bunları terör örgütü olarak şu anda hala Amerika kabullenemedi. Bizim sıkıntımız burada."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA

PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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