Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Rusya ve Diğer Kesimlerle Olan Görüşmelerimizin Anlayış Birliğine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Rusya ve Diğer Kesimlerle Olan Görüşmelerimizin Anlayış Birliğine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:16 Kaynak: AA

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