Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."
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