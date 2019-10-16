Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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