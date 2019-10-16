Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum"
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum"
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