Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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