Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır."
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