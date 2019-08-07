Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi"

1 saat önce

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD askeri heyeti ile) Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti."
Erdoğan: "(ABD askeri heyetiyle görüşme) Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır."
Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:42 Kaynak: AA
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