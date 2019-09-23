Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum."
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