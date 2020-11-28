Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan müslüman meclisi cemaatinin örnek davranışları, İslam'ı terörle, şiddetle, cehaletle özdeşleştirenlere en net... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan müslüman meclisi cemaatinin örnek davranışları, İslam'ı terörle, şiddetle, cehaletle özdeşleştirenlere en net...
28.11.2020 10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan müslüman meclisi cemaatinin örnek davranışları, İslam'ı terörle, şiddetle, cehaletle özdeşleştirenlere en net cevaptır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan müslüman meclisi cemaatinin örnek davranışları, İslam'ı terörle, şiddetle, cehaletle özdeşleştirenlere en net cevaptır"
Son Dakika Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı