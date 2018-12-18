Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kabul Etti

2 saat önce

ANKARA / DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kabul Etti, System.String[]
ANKARA/ DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Ampute Futbol Milli Takımı'nı yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:38 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Futbol, Spor
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