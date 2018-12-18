Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kabul Etti
2 saat önce
ANKARA / DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:38 Kaynak: DHA
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