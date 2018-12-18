Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:53 Kaynak: İHA

Futbol, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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