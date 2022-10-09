Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

09.10.2022 22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasına ilişkin "Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finali sonrası TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gerçekten burada bir ders var. O ders şu; Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğu ardından şimdi dünya şampiyonluğu... Angola da sıradan bir takım değil. Angola'nın biliyorsunuz daha önceden dünya şampiyonluğu var. Bizi de onların farklı yenişi var. Böyle bir takımı yenmek, onlardan bu rövanşı almak gerçekten alnı öpülesi sporcularımız, gençlerimiz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Milletimizin gözü aydınlık olsun."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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