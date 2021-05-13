Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'la telefonda görüştü - Son Dakika

Çakmak, ziyaret sırasında telefonda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Polonya 'da düzenlenecek 2021 Avrupa Ampute Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, görüşmede milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

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