Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ana Muhalefet) Beyler Hala Ankara'da Liste Savaşı Veriyor"
30 dakika önce
- AK Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti.
- AK Parti
'nin Hatay
miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması
HATAY - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (3)
Erdoğan: "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara
'da liste savaşı veriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:11 Kaynak: AA
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