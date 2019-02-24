Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ana Muhalefet) Beyler Hala Ankara'da Liste Savaşı Veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ana Muhalefet) Beyler Hala Ankara'da Liste Savaşı Veriyor"

30 dakika önce

- AK Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

- AK Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (3)

Erdoğan: "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Hatay, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Demirtaş'ın Videosunu İzletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu! Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ana Muhalefet) Beyler Hala Ankara'da Liste Savaşı Veriyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]