Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefet Partisinin İlişkilerine İttifak Değil, İhanet Demek Daha...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:00 Kaynak: AA
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