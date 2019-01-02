Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefet Partisinin İlişkilerine İttifak Değil, İhanet Demek Daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana Muhalefet Partisinin İlişkilerine İttifak Değil, İhanet Demek Daha...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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